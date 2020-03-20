ФК «Ахмат» заморозит курс валюты по контрактам всех игроков команды

Источник: РИА "Новости"

«Мы заморозим курс, разговариваем со всеми игроками, а не только с легионерами, — сказал Айдамиров. — Когда переговорим со всеми, примем общекомандное решение [о том, на какой отметке будет зафиксирован курс, по которому футболисты будут получать зарплату]».

Также гендиректор «Ахмата» отметил, что в клубе положительно отнеслись к поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера вводится для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса.

Розыгрыш Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. «Ахмат» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Отставание от 12-го места, которое позволит команде сохранить место в премьер-лиге, составляет четыре очка.