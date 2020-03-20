Аджоев: Легионеры ФК «Арсенал» с пониманием отнеслись к решению зафиксировать курс рубля

Источник: РИА "Новости"

В связи с коронавирусом курсы доллара и евро претерпели серьезные изменения относительно рубля.

«Мы уже почти договорились со всеми легионерами. Они тоже люди и понимают, что в мире творится форс-мажор, а не только в городе или в одной стране. Мы общаемся с ними, и они идут навстречу», — отметил Аджоев.

«Зафиксировать курс — это логичное решение. Если доллар будет стоить 150 рублей, то как мы будем платить. Они все нормальные люди и давно с нами, все понимают ситуацию, что если курс поднимется, то мы не сможем оплатить», — добавил руководитель «Арсенала».

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера была введена для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса. «Это очень правильное и идеальное решение, за которое я бы хотел поблагодарить. Сами знаете, что иностранцы с нами в валюте, а когда налог не платишь, то как-то начинаешь догонять», — заключил Аджоев.