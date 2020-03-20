Аджоев: Легионеры ФК «Арсенал» с пониманием отнеслись к решению зафиксировать курс рубля

В связи с коронавирусом курсы доллара и евро претерпели серьезные изменения относительно рубля.
«Мы уже почти договорились со всеми легионерами. Они тоже люди и понимают, что в мире творится форс-мажор, а не только в городе или в одной стране. Мы общаемся с ними, и они идут навстречу», — отметил Аджоев.
«Зафиксировать курс — это логичное решение. Если доллар будет стоить 150 рублей, то как мы будем платить. Они все нормальные люди и давно с нами, все понимают ситуацию, что если курс поднимется, то мы не сможем оплатить», — добавил руководитель «Арсенала».
В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера была введена для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса. «Это очень правильное и идеальное решение, за которое я бы хотел поблагодарить. Сами знаете, что иностранцы с нами в валюте, а когда налог не платишь, то как-то начинаешь догонять», — заключил Аджоев.
Из-за пандемии коронавируса розыгрыш Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) будет находиться на паузе как минимум до 10 апреля. После 22 туров «Арсенал» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.