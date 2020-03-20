Александр Медведев: «Зенит» в контакте с УЕФА по вопросу сроков контрактов игроков

Источник: РИА "Новости"

Из-за пандемии приостановлены почти все национальные чемпионаты в Европе. Российская премьер-лига остановила турнир до 10 апреля. При этом срок контрактов многих футболистов истекает 30 июня.

«Мы находимся в постоянном контакте с рабочей группой УЕФА по этому вопросу. Думаю, что там его затягивать не будут и мы очень скоро узнаем позицию УЕФА. Здесь важно иметь единый подход», — сказал Медведев.

Правительство РФ предоставило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов в сфере спорта и культуры до 1 мая.

«Это большая помощь для спортивных организаций, в том числе для футбольных и хоккейных клубов. Так как и размер, и сроки налоговых платежей таковы, что имеют серьезное значение в денежном потоке клубов сейчас, когда доходная часть пострадала из-за приостановки чемпионатов. Сделан очень важный шаг для сохранения финансовой стабильности спортивных организаций. Для “Зенита” это имеет огромное значение, мы делаем подсчеты в соответствии с вышедшим распоряжением. Правительство приняло важный и своевременный шаг», — добавил гендиректор «Зенита».