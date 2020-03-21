Малком: Первые 5 месяцев в России были худшими в жизни
Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что первые месяцы в России были худшими в жизни. Бразилец в самом начале сезона получил травму и до 2020 года на поле не выходил.
Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что первые месяцы в России были худшими в жизни. Бразилец в самом начале сезона получил травму и до 2020 года на поле не выходил.
— Вы с лета в «Зените», какую начальную оценку можете дать РПЛ?
— Не могу судить, так как получил редкую травму. Эти пять месяцев были худшими в моей жизни. У меня никогда не было длительных травм, но мои товарищи по команде и сотрудники клуба знают мои качества. Я могу помочь клубу, помочь «Зениту». Мне нужно научиться лучше говорить