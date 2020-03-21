Футболист «Локомотива» Джорджевич пожертвовал €20 тыс. на борьбу с коронавирусом

Источник: РИА "Новости"

Помимо Джорджевича, пожертвования сделали нападающий «Монако» Стефан Йоветич (€50 тыс.) и защитник испанского «Атлетико» Стефан Савич (€50 тыс.). Деньги будут направлены медицинским центрам в Беране, Биело-Поле, Плевле, Никшиче, Которе и Баре.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Джорджевич перешел в «Локомотив» из петербургского «Зенита» летом 2019 года. В составе московского клуба он принял участие в шести матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. На данный момент 25-летний черногорец продолжает восстановление от повреждения связок колена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.