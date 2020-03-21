Сергей Прядкин: Раньше 24 апреля сезон не возобновится. Это оптимистичный вариант

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— Как складывается дальнейшее управление и работа лиги? Никакой паники у нас нет, есть трезвая оценка ситуации, которая происходит, естественное взаимодействие с Российским футбольным союзом, президентом РФС Александром Дюковым. У нас есть договоренность общаться о тех процессах, которые совершает как европейский футбол, так и мы, действуя в рамках своей компетенции. Мы тоже приняли определенные меры по безопасности в нашем коллективе. Ряд сотрудников получили указания работать на удаленке. Мы каждый день работаем с руководителями клубов. Никакой паники и шапкозакидательства нет, — сказал Прядкин в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— В Европе есть разговоры, чтобы возобновить все турниры чуть ли не одновременно. Или у каждой лиги есть свое видение, когда возобновить сезон?

— Мы поучаствовали в двух видеоконференциях. Там был дан четкий посыл — рекомендовать, это не значит, что в каком-то приказном порядке принять решение и завершить сезон 30 июня. Там была рекомендация действовать с тем же планом, который у нас в стране. У нас есть рекомендация до 10 апреля. Лиги с пониманием к этому отнеслись, лиги приняли решение совместно с РФС. До 10 апреля мы приостановили, что будет дальше, давайте по мере поступления рекомендаций от органов государственной власти.

— Вы обсуждали с клубами, сколько потребуется клубам на сборы?

— Безусловно, надо пару недель, чтобы привести в форму игроков. К примеру, если 10 апреля все откроется — это оптимистичный вариант — то раньше 24 апреля мы не стартуем. У нас есть несколько вариантов календаря, оптимистичный, пессимистичный, со взглядом в будущее.

Каждая страна должна действовать в соответствии со своими реалиями. Мы ориентированы на руководство нашей страны. Была рекомендация, мы ее рассмотрели и приняли ее к исполнению.

Из-за пандемии вируса Covid-19 все соревнования на территории России были приостановлены до 10 апреля.