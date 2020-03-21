Сергей Прядкин: Раньше 24 апреля сезон не возобновится. Это оптимистичный вариант
Президент Российской
Президент Российской
— Как складывается дальнейшее управление и работа лиги? Никакой паники у нас нет, есть трезвая оценка ситуации, которая происходит, естественное взаимодействие с Российским футбольным союзом, президентом РФС Александром Дюковым. У нас есть договоренность общаться о тех процессах, которые совершает как европейский футбол, так и мы, действуя в рамках своей компетенции. Мы тоже приняли определенные меры по безопасности в нашем коллективе. Ряд сотрудников получили указания работать на удаленке. Мы каждый день работаем с руководителями клубов. Никакой паники и шапкозакидательства нет, — сказал Прядкин в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».
— В Европе есть разговоры, чтобы возобновить все турниры чуть ли не одновременно. Или у каждой лиги есть свое видение, когда возобновить сезон?
— Мы поучаствовали в двух видеоконференциях. Там был дан четкий посыл — рекомендовать, это не значит, что в
— Вы обсуждали с клубами, сколько потребуется клубам на сборы?
— Безусловно, надо пару недель, чтобы привести в форму игроков. К примеру, если 10 апреля все откроется — это оптимистичный вариант — то раньше 24 апреля мы не стартуем. У нас есть несколько вариантов календаря, оптимистичный, пессимистичный, со взглядом в будущее.
Каждая страна должна действовать в соответствии со своими реалиями. Мы ориентированы на руководство нашей страны. Была рекомендация, мы ее рассмотрели и приняли ее к исполнению.
В России на данный момент зафиксированы 253 случая коронавируса, один человек скончался.