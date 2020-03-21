Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона в РПЛ

«Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти. Но это самый крайний случай. Мы пока не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить. Не надо никакой паники. Играть за неделю два тура? У нас есть и такой вариант. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием», — сказал Прядкин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».