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16:10 (мск), источник: Sport24

Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона в РПЛ

Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона в РПЛ. Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможность досрочного завершения национального чемпионата из-за коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Сезон в РПЛ приостановлен до 10 апреля.

«Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти. Но это самый крайний случай. Мы пока не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить. Не надо никакой паники. Играть за неделю два тура? У нас есть и такой вариант. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием», — сказал Прядкин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

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