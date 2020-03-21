Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
На своей странице в инстаграме футболист опубликовал фотографию, на которой стоит в кроссовках Nike MAG Back to the Future.
«Подарки», — подписал снимок Кокорин.
«Их было тяжело найти», — написал в комментариях пользователь Карен Григорян. «Спасибо», — ответил ему форвард.
Nike MAG Back to the Future — это знаменитая лимитированная серия, которая была выпущена американским производителем в 2011 году тиражом 1500 экземпляров и посвящена второй части легендарной голливудской франшизы «Назад в будущее». Nike MAG были точной копией кроссовок, которые носил главный герой фильма Марти Макфлай.
В 2016 году Nike повторно запустил Nike MAG Back to the Future в продажу, но теперь в количестве всего 89 пар. Оба раза кроссовки продавались на
На сегодняшний день такие кроссовки (при этом неизвестно, оригинальные они или нет) можно приобрести на сайте Farfetch за 25750 долларов (чуть более 2 миллионов рублей по нынешнему курсу).