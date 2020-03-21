Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
19:16 (мск), источник: Sport24

Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

На своей странице в инстаграме футболист опубликовал фотографию, на которой стоит в кроссовках Nike MAG Back to the Future.

«Подарки», — подписал снимок Кокорин.

«Их было тяжело найти», — написал в комментариях пользователь Карен Григорян. «Спасибо», — ответил ему форвард.

Nike MAG Back to the Future — это знаменитая лимитированная серия, которая была выпущена американским производителем в 2011 году тиражом 1500 экземпляров и посвящена второй части легендарной голливудской франшизы «Назад в будущее». Nike MAG были точной копией кроссовок, которые носил главный герой фильма Марти Макфлай.

В 2016 году Nike повторно запустил Nike MAG Back to the Future в продажу, но теперь в количестве всего 89 пар. Оба раза кроссовки продавались на интернет-аукционе eBay, а их стоимость варьировалась от 2300 до 9 959 долларов. В 2011 году общий сбор от продажи Nike MAG Back to the Future составил 4,7 миллиона долларов.

На сегодняшний день такие кроссовки (при этом неизвестно, оригинальные они или нет) можно приобрести на сайте Farfetch за 25750 долларов (чуть более 2 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Читайте также
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Семенович рассказала историю скандального поцелуя с теннисисткой Мыскиной
Инстаграм-модель облизала унитаз, запустив коронавирус-челлендж: видео
Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ
Президент РПЛ назвал самую оптимистичную дату возобновления ЧР
В США опасаются атак «русских хакеров» во время Олимпиады-2020
Ломаченко намерен бороться с коронавирусом с мечом и топором
Клубы Манчестера пожертвовали средства в продовольственные фонды
Футболистка сборной Казахстана стала игроком «Зенита»
Назван самый тестируемый РУСАДА клуб КХЛ в 2020 году
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь