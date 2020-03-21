Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей

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На своей странице в инстаграме футболист опубликовал фотографию, на которой стоит в кроссовках Nike MAG Back to the Future.

«Подарки», — подписал снимок Кокорин.

«Их было тяжело найти», — написал в комментариях пользователь Карен Григорян. «Спасибо», — ответил ему форвард.

Nike MAG Back to the Future — это знаменитая лимитированная серия, которая была выпущена американским производителем в 2011 году тиражом 1500 экземпляров и посвящена второй части легендарной голливудской франшизы «Назад в будущее». Nike MAG были точной копией кроссовок, которые носил главный герой фильма Марти Макфлай.

В 2016 году Nike повторно запустил Nike MAG Back to the Future в продажу, но теперь в количестве всего 89 пар. Оба раза кроссовки продавались на интернет-аукционе eBay, а их стоимость варьировалась от 2300 до 9 959 долларов. В 2011 году общий сбор от продажи Nike MAG Back to the Future составил 4,7 миллиона долларов.