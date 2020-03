Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей

На своей странице в инстаграме футболист опубликовал фотографию, на которой стоит в кроссовках Nike MAG Back to the Future.

Nike MAG Back to the Future — это знаменитая лимитированная серия, которая была выпущена американским производителем в 2011 году тиражом 1500 экземпляров и посвящена второй части легендарной голливудской франшизы «Назад в будущее». Nike MAG были точной копией кроссовок, которые носил главный герой фильма Марти Макфлай.