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14:30 (мск), источник: ТАСС

Тест на коронавирус футболиста «Уфы» Тилля дал отрицательный результат

ТАСС, 22 марта. Тест на коронавирус госпитализированного полузащитника футбольного клуба «Уфа» Оливье Тилля дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

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Источник: РИА "Новости"

«17 марта полузащитник “Уфы” Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. На данный момент Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату», — говорится в заявлении пресс-службы «Уфы».

Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний Тилль выступает за «Уфу» с лета 2018 года, куда перешел из люксембургского «Прогреса». В нынешнем сезоне в составе «Уфы» люксембургский полузащитник провел 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых отдал три голевые передачи.

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 27 очков. 17 марта сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги был приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

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