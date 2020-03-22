Тест на коронавирус футболиста «Уфы» Тилля дал отрицательный результат
ТАСС, 22 марта. Тест на коронавирус госпитализированного полузащитника футбольного клуба «Уфа» Оливье Тилля дал отрицательный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 22 марта. Тест на коронавирус госпитализированного полузащитника футбольного клуба «Уфа» Оливье Тилля дал отрицательный результат. Об этом сообщает
«17 марта полузащитник “Уфы” Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. На данный момент Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату», — говорится в заявлении
23-летний Тилль выступает за «Уфу» с лета 2018 года, куда перешел из люксембургского «Прогреса». В нынешнем сезоне в составе «Уфы» люксембургский полузащитник провел 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых отдал три голевые передачи.
«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 27 очков. 17 марта сезон Тинькофф — Российской
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.