Тест на коронавирус футболиста «Уфы» Тилля дал отрицательный результат

Источник: РИА "Новости"

«17 марта полузащитник “Уфы” Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. На данный момент Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату», — говорится в заявлении пресс-службы «Уфы».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний Тилль выступает за «Уфу» с лета 2018 года, куда перешел из люксембургского «Прогреса». В нынешнем сезоне в составе «Уфы» люксембургский полузащитник провел 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых отдал три голевые передачи.

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 27 очков. 17 марта сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги был приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных.