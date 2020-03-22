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16:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ольга Смородская: В России футболу деньги просто дарят: телеправа стоят три копейки, билеты — три копейки. Как тут заработать?

Бывший президент «Локомотива» — о пандемии коронавируса и судьбе РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

— Начну с того, что экономическая ситуация в нашей стране сейчас очень тяжелая, — грустно констатирует Смородская. — Цена на нефть критически низкая. Мы все равно остаемся сырьевой державой — это бесследно не пройдет. Будет непросто. Не знаю, что нас ждет.

— А что тогда делать футбольным клубам, если пауза в чемпионате затянется, а рубль продолжит валиться?

— Никакого выхода нет! Все равно контрактные обязательства перед футболистами надо соблюдать. Игроки ни в чем не виноваты. Они готовы выходить на поле. Просто сейчас такой форс-мажор, не зависящий от них. Если хочешь сохранить команду, нужно выплачивать все, что предусмотрено договорами.

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— А если договориться с игроками о фиксированном курсе?

— Можно попробовать. Но это как у кого получится. Единого рецепта тут нет. В 2014 году мы переживали обвал рубля. И мне удалось прийти к общему знаменателю с очень многими футболистами «Локомотива» по этому вопросу. Ребята действительно пошли нам навстречу. Поэтому получилось удержаться на плаву, не ушли в минус.

— То есть люди были не против получать зарплату по фиксированному курсу?

— Совершенно верно. Поймите, весь бюджет «Локомотива» — рублевый. И никто не собирался выделять дополнительные средства в связи с ситуацией на рынке. Мог наступить дефолт. Мне футболисты верили. Мы подписывали допсоглашения до изменения ситуации.

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— Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что этот сезон уже можно завершать и подводить итоги. Вы тоже считаете, что чемпионат мы, скорее всего, не доиграем?

— На мой взгляд, мы не имеем достоверной информации о коронавирусе в нашей стране. Я что-то не верю в официальные цифры по числу заболевших в Москве и Московской области, по регионам.

— Инфицированных, по-вашему, больше?

— Я вообще не понимаю, что происходит! Если условно 100 заболевших, то зачем вводить чрезвычайные меры? Одно с другим не вяжется.

— Превентивные меры.

— Это неплохо. Но почему у нас лаборатория, которая делает анализы на коронавирус, находится в Новосибирске? И какова достоверность этого теста — ведь пока туда везут кровь из другого региона, проходит немало времени? Много вопросов. Считаю, мы не знаем масштаб проблемы. И как тогда можно строить прогнозы — доиграем сезон или нет?

— Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что в лучшем случае сезон возобновится 24 апреля.

— Никто вам сейчас не даст гарантий, что команды вновь начнут играть именно в этот день. Мы, как я заметила выше, просто не знаем всех масштабов происходящего. Вот и все. Несчастная Италия показывает, что очень многое зависит от системы здравохранения. Не от отдельных замечательных врачей, а от всей системы, понимаете? А она у нас оставляет желать лучшего. Мягко говоря.

— Нынешняя ситуация показывает, что в российском футболе возможна только государственная модель?

— А в России не может работать другая. У нас вся экономика — государственная. Фактически все национализировано — банки и так далее. Частному бизнесу непросто развиваться. Нет адекватных условий тендера. Как быть футболу? Спонсорство у нас не возможно! Да это и не спонсорство…

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— А что?

— Благотворительность. Я по этому поводу била тревогу еще пять лет назад. Спонсоры получают возврат на свой капитал. А у нас ты чисто даришь деньги футболу. У тебя телеправа стоят три копейки. Билеты — три копейки. Как тут заработать? Не отлаженная, не выстроенная бизнес-модель. Но надо ведь когда-то начинать ее выстраивать, а не сидеть сложа руки.

— Есть пример Сергея Галицкого в «Краснодаре».

— Слушайте, а что значит пример Галицкого? Мы знаем только то, что он тратит свои деньги. Меценат. Он ничего не заработал. Вышел в ноль — ну и слава богу. Вы думаете, Галицкий отбил свои деньги? Конечно, нет! Это в принципе у нас невозможно.

— Тогда какую модель развития выстраивали в «Локомотиве» вы?

— Мы пытались хорошо продавать игроков — Ньясс, Ндой. Но это все равно не спасало бизнес-модель. А сейчас еще сложнее. Качество российского футбола упало. Почему такой бешеной популярностью пользуется АПЛ? Совсем другой уровень игры!

А у нас…

Вот вам и аукается лимит на легионеров. Все хотим замыкаться на себе. Ну, замечательно. Нравится нескоростной, неинтересный, некреативный футбол — смотрите. Только объясните мне тогда, кто купит такой продукт?

— Нужно ли вводить потолок зарплат в премьер-лиге?

— Ну да, ну да… Рецепт один — что в футболе, что в выпечке пончиков. Открытая конкуренция! Клубы должны быть открыты, а не без конца лимитированы — в том числе, и потолком зарплат.

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Кажется, еще в 2015 году мы хотели ввести новую формулу лимита — «10+15» в заявке. Тогда бы российские ребята надрывали жилы, чтобы проходить в состав. Но наше предложение не прошло. И вот к чему мы пришли? Скучное зрелище! Болото, ей богу.

Раньше мы смотрели на Халка, Диарра, Вальбуэна. А кто теперь? На кого ходить на футбол? Мы закрытые и варимся в собственном соку.

— Последний вопрос — про «Локомотив». Как относитесь к периодически появляющимся сообщениям о возможном сменщике Юрия Семина на посту главного тренера команды?

— Вы знаете, мне кажется это клуб посылает сигнал, что хочет поменять тренера.

— Думаете?

— Ну что ж — пусть принимают решение. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Мне сложно здесь что-либо комментировать. Не знаю ситуацию. Может быть, пресса просто гадает на кофейной гуще?

Виталий Айрапетов

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