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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кашшаи: Пока футбольные судьи будут тренироваться в домашних условиях

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Российские футбольные арбитры будут тренироваться в домашних условиях до тех пор, пока не будет получено разрешение органов здравоохранения на совместные занятия, сообщил РИА Новости руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи.

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Источник: РИА "Новости"

РФС 17 март объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«До тех пор, пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома», — сказал РИА Новости Кашшаи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В настоящее время не проводятся матчи, поэтому судьи ищут способы поддерживать свою физическую форму самостоятельно. Мы стараемся помочь им в этом. Возможно, на следующей неделе мы используем образовательную платформу РФС, чтобы отправить коллегам учебные материалы — видео и вопросы по правилам игры, которые помогут улучшить их знания и навыки. В это непростое время мы думаем о здоровье и помощи другим», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек, более 11 тысяч скончались.

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