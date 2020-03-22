Кашшаи: Пока футбольные судьи будут тренироваться в домашних условиях

РФС 17 март объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«В настоящее время не проводятся матчи, поэтому судьи ищут способы поддерживать свою физическую форму самостоятельно. Мы стараемся помочь им в этом. Возможно, на следующей неделе мы используем образовательную платформу РФС, чтобы отправить коллегам учебные материалы — видео и вопросы по правилам игры, которые помогут улучшить их знания и навыки. В это непростое время мы думаем о здоровье и помощи другим», — добавил он.