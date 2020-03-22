«Зенит» продлил карантин команды на неделю

Отмечается, что футболисты «Зенита» будут тренироваться в домашних условиях. Тренировочная база клуба полностью закрыта для посещения.

Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. «Зенит» в тот же день сообщил, что приостановил тренировки до 22 марта.