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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» продлил карантин команды на неделю

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководство и тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» решили продлить карантин команды на неделю, сообщается на сайте «Зенита».

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Отмечается, что футболисты «Зенита» будут тренироваться в домашних условиях. Тренировочная база клуба полностью закрыта для посещения.

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Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. «Зенит» в тот же день сообщил, что приостановил тренировки до 22 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.

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