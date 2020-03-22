«Зенит» продлил карантин команды на неделю
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководство и тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» решили продлить карантин команды на неделю, сообщается на сайте «Зенита».
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Руководство и тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» решили продлить карантин команды на неделю, сообщается на сайте «Зенита».
Отмечается, что футболисты «Зенита» будут тренироваться в домашних условиях. Тренировочная база клуба полностью закрыта для посещения.
Российский футбольный союз (РФС) 17 марта объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. «Зенит» в тот же день сообщил, что приостановил тренировки до 22 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.