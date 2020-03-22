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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кашшаи рассказал, когда можно продолжить работу по развитию судейства

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи заявил РИА Новости, что надеется на то, что через несколько недель его департамент сможет полноценно продолжить работу по развитию судейства в России.

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Во вторник Российский футбольный союз объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ранее Кашшаи сообщил РИА Новости, что футбольные судьи на данный момент тренируются в домашних условиях.

«Сейчас важно соблюдать дисциплину, быть очень внимательными, чтобы постараться как можно скорее решить эту проблему. Мы надеемся, что через несколько недель мы сможем полноценно продолжить нашу работу по развитию судейства в России», — сказал Кашшаи РИА Новости.

«В этот сложный период каждый из нас, прежде всего, человек, а не судья, футболист или специалист другой профессии. Мы обязаны следовать инструкциям органов здравоохранения и заботиться о старшем поколении. Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек — это сейчас самое главное», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 267 тысяч человек, более 11 тысяч скончались.

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