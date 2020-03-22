Кашшаи рассказал, когда можно продолжить работу по развитию судейства

Во вторник Российский футбольный союз объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ранее Кашшаи сообщил РИА Новости, что футбольные судьи на данный момент тренируются в домашних условиях.

«Сейчас важно соблюдать дисциплину, быть очень внимательными, чтобы постараться как можно скорее решить эту проблему. Мы надеемся, что через несколько недель мы сможем полноценно продолжить нашу работу по развитию судейства в России», — сказал Кашшаи РИА Новости.

«В этот сложный период каждый из нас, прежде всего, человек, а не судья, футболист или специалист другой профессии. Мы обязаны следовать инструкциям органов здравоохранения и заботиться о старшем поколении. Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек — это сейчас самое главное», — добавил он.