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17:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Уфы» и глава района самоизолировались в Башкирии

УФА, 22 мар — РИА Новости. Власти Башкирии сообщили о самоизоляции главы Уфимского района, который во время отпуска посетил Европу, и футбольного клуба «Уфа» после того, как врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус полузащитника Оливье Тилля.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Люксембургский полузащитник футбольного клуб “Уфа” Оливье Тилль после госпитализации в больницу 17 марта сдал на исследование два теста на обнаружение новой коронавирусной инфекции. После госпитализации легионера вся башкирская команда была переведена на самоизоляцию», — сообщили в правительстве Башкирии, отметив, что тесты Тилля на COVID-2019 оказались отрицательными.

Также власти региона сообщили, что на самоизоляции находится глава Уфимского района Вилорий Угаров, вернувшийся после путешествия в Европу. «Вилорий Петрович самоизолировался. Как дисциплинированный житель Башкирии. Он в официальном отпуске», — сообщили в правительстве журналистам.

Также в ведомстве сообщили, что известному в регионе блогеру Гузель Шарафутдиновой, которая после поездки в Таиланд писала в своем Instagram, что поехала вручать родителям заграничные подарки, грозит ответственность. «Правоохранители начали по данному сообщению проверку. Ее семья должна была самоизолироваться», — пояснили в правительстве региона.

В Башкирии нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Ранее глава региона Радий Хабиров сообщал, что порядка 15 тысяч жителей, недавно приехавших из других стран, должны изолироваться от окружающих.

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