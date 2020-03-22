Футболисты «Уфы» и глава района самоизолировались в Башкирии

Источник: Спорт РИА Новости

«Люксембургский полузащитник футбольного клуб “Уфа” Оливье Тилль после госпитализации в больницу 17 марта сдал на исследование два теста на обнаружение новой коронавирусной инфекции. После госпитализации легионера вся башкирская команда была переведена на самоизоляцию», — сообщили в правительстве Башкирии, отметив, что тесты Тилля на COVID-2019 оказались отрицательными.

Также власти региона сообщили, что на самоизоляции находится глава Уфимского района Вилорий Угаров, вернувшийся после путешествия в Европу. «Вилорий Петрович самоизолировался. Как дисциплинированный житель Башкирии. Он в официальном отпуске», — сообщили в правительстве журналистам.

Также в ведомстве сообщили, что известному в регионе блогеру Гузель Шарафутдиновой, которая после поездки в Таиланд писала в своем Instagram, что поехала вручать родителям заграничные подарки, грозит ответственность. «Правоохранители начали по данному сообщению проверку. Ее семья должна была самоизолироваться», — пояснили в правительстве региона.