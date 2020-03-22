ЦСКА досрочно прервал аренду Нисимуры в «Портимоненси» из-за коронавируса
ЦСКА и «Портимоненси» договорились о прекращении аренды форварда Такумы Нисимуры в португальской команде
ЦСКА и «Портимоненси» договорились о прекращении аренды форварда Такумы Нисимуры в португальской команде
Об этом сообщается на официальном сайте «Портимоненси».
Такое решение было принято в связи с семейной ситуацией 23-летнего японца. Нисимура обеспокоен состоянием своих родных. ЦСКА удовлетворил просьбу футболиста и досрочно прервал аренду в «Портимоненси».
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 318 981 человека. Умерших — 13 685, выздоровевших — 96 006. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.