ЦСКА досрочно прервал аренду Нисимуры в «Портимоненси» из-за коронавируса

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщается на официальном сайте «Портимоненси».

Такое решение было принято в связи с семейной ситуацией 23-летнего японца. Нисимура обеспокоен состоянием своих родных. ЦСКА удовлетворил просьбу футболиста и досрочно прервал аренду в «Портимоненси».

За «Портимоненси» Нисимура провел два матча и не отметился результативными действиями. Первую половину сезона Нисимура выступал за красно-синих — 8 игр и два гола.