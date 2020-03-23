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00:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболистам московского «Динамо» продлен режим домашнего карантина

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболистам московского «Динамо» продлен режим домашнего карантина до 1 апреля, сообщается на сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. В субботу президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что маловероятно, что чемпионат России возобновится раньше 24 апреля.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством ФК “Динамо-Москва” совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодежного составов минимум до 1 апреля. Со следующей недели тренером по физической подготовке Хосе Пастором Верчили будут проводиться онлайн-видеотренировки для футболистов», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.

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