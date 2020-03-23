Футболистам московского «Динамо» продлен режим домашнего карантина
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболистам московского «Динамо» продлен режим домашнего карантина до 1 апреля, сообщается на сайте клуба.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболистам московского «Динамо» продлен режим домашнего карантина до 1 апреля, сообщается на сайте клуба.
Российский футбольный союз (РФС) объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. В субботу президент Российской
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством ФК “Динамо-Москва” совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодежного составов минимум до 1 апреля. Со следующей недели тренером по физической подготовке Хосе Пастором Верчили будут проводиться
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.