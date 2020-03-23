Александр Медведев: ФК «Зенит» продлил карантин, исходя из здравых соображений
МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство
МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство
17 марта было
«Мы действуем, исходя из здравых соображений, — сказал Медведев. — Как бы неприятно это ни было, это надо делать. Чем строже будут соблюдаться меры, тем быстрее мы из этой ситуации выйдем. Удивляет безрассудное поведение некоторых людей, которые в пик [пандемии] поехали в очаги в отпуск или на каникулы».
«Ситуация очень непростая, но, слава богу, управляемая, — добавил гендиректор “Зенита”. — Чем четче люди будут выполнять рекомендации, тем быстрее все это закончится. У нас в клубе все команды, вся администрация, все сотрудники очень серьезно к этому подошли. Они будут соблюдать необходимые меры».
«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского «Локомотива» составляет девять очков. В 23-м туре РПЛ
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.