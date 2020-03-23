Александр Медведев: ФК «Зенит» продлил карантин, исходя из здравых соображений

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17 марта было из-за пандемии коронавируса принято решение о приостановке чемпионата Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) до 10 апреля. В тот же день «Зенит» объявил о приостановке тренировок до 22 марта, однако в этот день пресс-служба сине-бело-голубых сообщила о том, что руководство клуба и тренерский штаб приняли решение продлить карантин на неделю. В сообщении отмечалось, что игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях, а тренировочный центр клуба будет полностью закрыт для посещения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы действуем, исходя из здравых соображений, — сказал Медведев. — Как бы неприятно это ни было, это надо делать. Чем строже будут соблюдаться меры, тем быстрее мы из этой ситуации выйдем. Удивляет безрассудное поведение некоторых людей, которые в пик [пандемии] поехали в очаги в отпуск или на каникулы».

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«Ситуация очень непростая, но, слава богу, управляемая, — добавил гендиректор “Зенита”. — Чем четче люди будут выполнять рекомендации, тем быстрее все это закончится. У нас в клубе все команды, вся администрация, все сотрудники очень серьезно к этому подошли. Они будут соблюдать необходимые меры».

«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского «Локомотива» составляет девять очков. В 23-м туре РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграют со столичным ЦСКА, дата встречи будет объявлена позднее.