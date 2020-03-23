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16:03 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: ФК «Зенит» продлил карантин, исходя из здравых соображений

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» приняло решение о продлении карантина на фоне пандемии коронавируса, исходя из здравых соображений. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

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17 марта было из-за пандемии коронавируса принято решение о приостановке чемпионата Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) до 10 апреля. В тот же день «Зенит» объявил о приостановке тренировок до 22 марта, однако в этот день пресс-служба сине-бело-голубых сообщила о том, что руководство клуба и тренерский штаб приняли решение продлить карантин на неделю. В сообщении отмечалось, что игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях, а тренировочный центр клуба будет полностью закрыт для посещения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы действуем, исходя из здравых соображений, — сказал Медведев. — Как бы неприятно это ни было, это надо делать. Чем строже будут соблюдаться меры, тем быстрее мы из этой ситуации выйдем. Удивляет безрассудное поведение некоторых людей, которые в пик [пандемии] поехали в очаги в отпуск или на каникулы».

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«Ситуация очень непростая, но, слава богу, управляемая, — добавил гендиректор “Зенита”. — Чем четче люди будут выполнять рекомендации, тем быстрее все это закончится. У нас в клубе все команды, вся администрация, все сотрудники очень серьезно к этому подошли. Они будут соблюдать необходимые меры».

«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского «Локомотива» составляет девять очков. В 23-м туре РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграют со столичным ЦСКА, дата встречи будет объявлена позднее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

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