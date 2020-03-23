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16:09 (мск), источник: Sport24

Дзюба раскритиковал отношение к карантину в России: Русские не сдаются. Мы не болеем, проспиртованы все

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выразил недовольство россиянами, которые легкомысленно относятся к карантину из-за коронавируса.

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По состоянию на 23 марта в России зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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«Все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе. Повою на балконе — и обратно. Вообще, тяжело. Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5−6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто! Предварительно сидим на карантине до апреля. Но, может, до апреля все еще и не образуется. Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас все всегда в последний момент, так что я думаю, что карантин продолжится. У нас так всегда: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется. Конечно, паниковать тоже не надо, но когда что-то начнется в более серьезном масштабе — пойдут визги. Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее все это закончится», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

По данным Worldometers, коронавирус распространился уже на 192 страны и территории. В общей сложности было зафиксировано 350 990 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 15 332 человек, выздоровели — 100 569.

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20 марта© Ньюстюб
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