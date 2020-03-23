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21:37 (мск), источник: Известия

Президент «Урала» предложил обнулить чемпионат России по футболу

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за прекращение футбольного сезона — 2019/20 в России. По его словам, все турниры следует завершить, но не подводить итоги, чтобы после завершения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции начать новые розыгрыши с теми же участниками.

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Источник: РИА "Новости"

«Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово — обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе. Всё остается как есть. Просто надо сейчас футболистов, легионеров отпустить к их семьям. Зачем их тут держать в неизвестности?» — сказал Иванов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Турнир «Тинькофф Российская премьер-лига» был остановлен 17 марта вместе со всеми соревнованиями под эгидой Российского футбольного союза. Срок паузы — до 10 апреля. При этом, по данным «СЭ», оптимистичная дата возобновления чемпионата — 3 мая, также есть реалистичная — 17 мая. Однако решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

Справка
Культура в режиме онлайн. Как театры, музеи и музыканты ответили коронавирусу

Из-за пандемии коронавируса в нашей стране, как и во всем мире, были введены запреты на массовые мероприятия. Из-за этого театрам, музеям и многим другим площадкам пришлось временно закрыться. Чтобы не терять связь с аудиторией, некоторые из них уже организовали онлайн-трансляции и виртуальные экскурсии. О них — в нашей подборке.

«Мы ведь все находимся в неведении. Когда возобновится чемпионат? Никто толком ничего не говорит. С каждым днем появляются какие-то тревожные новости. Там заболели, там… А если 10 апреля нам скажут, что пауза продлевается до мая? Что тогда?» — задался вопросом Иванов.

Глава уральского клуба уверен, что РФС и РПЛ стоит рассмотреть его предложение обнулить чемпионат. «Это же проблема мирового масштаба — коронавирус этот, надо находить какой-то выход из положения», — заметил Иванов. По его мнению, нужно получить позицию Европейского футбольного союза (УЕФА). «Вся эта неизвестность реально давит на всех», — резюмировал президент «Урала».

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УЕФА ранее утвердил перенос чемпионата Европы — 2020 на лето 2021 года. Турнир лучших сборных континента должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах 11 стран. При этом была вынесена рекомендация завершить все национальные чемпионаты до 30 июня. По данным «СЭ», также есть еще две вынесенные на обсуждение даты окончания турниров в лигах — 31 июля и 31 августа.

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15:55 (мск)© Ньюстюб
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