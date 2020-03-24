«Локомотив» может возглавить наставник «Олимпиакоса»

49-летний Мартинш тренирует «Олимпиакос» с 2018 года. Под его руководством пирейский клуб в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Греции. В нынешнем сезоне клуб лидирует с семиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Также «Олимпиакос» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче на своём поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).