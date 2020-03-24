Федотов, возглавляющий «Сочи», признан лучшим тренером месяца в РПЛ

За Федотова проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», в голосовании зрителей победу одержал наставник московского «Локомотива» Юрий Семин. В четырех матчах под руководством Федотова «Сочи» одержал три победы и потерпел одно поражение, что позволило сочинской команде набрать 24 очка и подняться на 12-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. Также на награду претендовали Кирилл Новиков из московского «Динамо», Сергей Матвеев из «Краснодара» и Доменико Тедеско из столичного «Спартака».