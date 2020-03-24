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11:58 (мск), источник: ТАСС

Федотов, возглавляющий «Сочи», признан лучшим тренером месяца в РПЛ

ТАСС, 24 марта. Владимир Федотов, возглавляющий футбольный клуб «Сочи», признан лучшим тренером Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

За Федотова проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», в голосовании зрителей победу одержал наставник московского «Локомотива» Юрий Семин. В четырех матчах под руководством Федотова «Сочи» одержал три победы и потерпел одно поражение, что позволило сочинской команде набрать 24 очка и подняться на 12-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. Также на награду претендовали Кирилл Новиков из московского «Динамо», Сергей Матвеев из «Краснодара» и Доменико Тедеско из столичного «Спартака».

Федотову 53 года, он возглавляет «Сочи» с января нынешнего года. Также он тренировал «Оренбург», новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» и екатеринбургский «Урал».

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