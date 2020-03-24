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11:39 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Сочи» Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ

ТАСС, 24 марта. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим футболистом Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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19
фотографий

За Кокорина проголосовали болельщики, а также эксперты телеканала «Матч Премьер», эксперты РПЛ выбрали лучшим игроком голкипера «Уфы» Александра Беленова. В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», форвард набрал 42,03% голосов.

В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола и отдал одну результативную передачу. После 22 туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Также на награду претендовали одноклубник Кокорина полузащитник Кристиан Нобоа, нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун и полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

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