Нападающий «Сочи» Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ

За Кокорина проголосовали болельщики, а также эксперты телеканала «Матч Премьер», эксперты РПЛ выбрали лучшим игроком голкипера «Уфы» Александра Беленова. В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», форвард набрал 42,03% голосов.

В марте Кокорин в четырех матчах чемпионата России забил три гола и отдал одну результативную передачу. После 22 туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Также на награду претендовали одноклубник Кокорина полузащитник Кристиан Нобоа, нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун и полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк.