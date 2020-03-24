«Рубин» сдал тест на коронавирус. В клубе нет зараженных
«Рубин» объявил о том, что весь персонал и все футболисты клуба сдали отрицательные анализы на коронавирус.
«Рубин» объявил о том, что весь персонал и все футболисты клуба сдали отрицательные анализы на коронавирус.
— Стали известны результаты анализов ФК «Рубин» на коронавирус, — говорится в заявлении клуба в Twitter. — Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено.
твержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.