«Рубин» сдал тест на коронавирус. В клубе нет зараженных

«Рубин» сдал тест на коронавирус. В клубе нет зараженных

«Рубин» объявил о том, что весь персонал и все футболисты клуба сдали отрицательные анализы на коронавирус.