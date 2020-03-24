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16:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» сдал тест на коронавирус. В клубе нет зараженных

«Рубин» объявил о том, что весь персонал и все футболисты клуба сдали отрицательные анализы на коронавирус.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Стали известны результаты анализов ФК «Рубин» на коронавирус, — говорится в заявлении клуба в Twitter. — Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено.

твержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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