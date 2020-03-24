Зайнутдинов поведал о тренировках в «Ростове» на фоне карантина и обратился к казахстанцам

— Конечно, тяжело быть вдали от дома в такой период. Хочется быть ближе к родным и близким. По сей день мы продолжаем тренироваться с командой в поддерживающем режиме. Карантина, как в том же Нур-Султане или Алматы, у нас нет. В команде все обеспокоены этой ситуацией. Главное, чтобы все были здоровы.