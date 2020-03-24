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18:48 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов поведал о тренировках в «Ростове» на фоне карантина и обратился к казахстанцам

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов в интервью KazFootball.kz рассказал о ситуации с коронавирусом в России и продолжающихся тренировках своей команды.

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— Конечно, тяжело быть вдали от дома в такой период. Хочется быть ближе к родным и близким. По сей день мы продолжаем тренироваться с командой в поддерживающем режиме. Карантина, как в том же Нур-Султане или Алматы, у нас нет. В команде все обеспокоены этой ситуацией. Главное, чтобы все были здоровы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с праздником Наурыз! Желаю счастья и благополучия вашим семьям и, конечно же, самое главное — здоровья, — сказал Зайнутдинов.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тысяч человек, более 15 тысяч умерло. Из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, в том числе в России, Бельгии и Казахстане.

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