Зайнутдинов поведал о тренировках в «Ростове» на фоне карантина и обратился к казахстанцам

— Конечно, тяжело быть вдали от дома в такой период. Хочется быть ближе к родным и близким. По сей день мы продолжаем тренироваться с командой в поддерживающем режиме. Карантина, как в том же Нур-Султане или Алматы, у нас нет. В команде все обеспокоены этой ситуацией. Главное, чтобы все были здоровы.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с праздником Наурыз! Желаю счастья и благополучия вашим семьям и, конечно же, самое главное — здоровья, — сказал Зайнутдинов.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тысяч человек, более 15 тысяч умерло. Из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, в том числе в России, Бельгии и Казахстане.