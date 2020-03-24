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18:54 (мск), источник: ТАСС

ФК «Локомотив» перешел на режим индивидуальных тренировок на дому

ТАСС, 24 марта. Футболисты и персонал московского «Локомотива» ушли на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении тренировок мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

17 марта было принято решение о приостановке Тинькофф — Российской премьер-лиги до 10 апреля.

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В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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