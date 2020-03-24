ФК «Локомотив» перешел на режим индивидуальных тренировок на дому

В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».