ФК «Локомотив» перешел на режим индивидуальных тренировок на дому
ТАСС, 24 марта. Футболисты и персонал московского «Локомотива» ушли на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает
ТАСС, 24 марта. Футболисты и персонал московского «Локомотива» ушли на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает
«Тренировки на базе в Баковке отменены. Игроки будут поддерживать форму в домашних условиях. О возобновлении тренировок мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.
17 марта было принято решение о приостановке Тинькофф — Российской
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.