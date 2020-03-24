Орлов сообщил, что Кокорина хочет подписать испанский клуб

— Кокорин? Непростая ситуация, — сказал Орлов. — Сегодня с утра сообщили, что владелец клуба Ротенберг готов предложить полновесный контракт с большими деньгами на какой-то срок, на 3−4 года. Потому что это лучший футболист — его признали лучшим футболистом марта. Могут быть даже запросы на него из-за границы. Я лично знаю, что есть клуб в Испании, который хотел бы заполучить Александра Кокорина. И уже начались какие-то переговоры, движение. И ситуация очень сложная. Он принадлежит «Зениту», но только до июля. Дальше он становится свободным агентом.