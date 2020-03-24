Русская жена бразильского футболиста поведала о травле от соотечественников

По словам Дорожко, она сталкивается с травлей от соотечественников на почве расизма. «Мне каждый день желают смерти и пишут очень много жутких оскорблений», — написала она в ответ на вопрос одного из подписчиков. Она призналась, что удивлена тем, что цвет кожи ее супруга вызывает настолько сильные эмоции у людей.