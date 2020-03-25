Гендиректор ФК «Ахмат» сомневается, что чемпионат России возобновится 24 апреля
МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
17 марта чемпионат России был приостановлен до 10 апреля
«10 апреля мы [клубы РПЛ] собираемся, будем принимать
«В этот день мы примем решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет», — добавил собеседник агентства.
Ранее в среду руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20. Гендиректор «Ахмата» считает, что чемпионат России не должен идти по такому пути. «Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о
«Ахмат» после 22 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды из Грозного 20 очков, отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в