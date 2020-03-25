Александр Медведев: Разговоры о досрочном завершении сезона РПЛ нецелесообразны

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных. 21 марта президент премьер-лиги Сергей Прядкин в эфире «Матч ТВ» заявил о том, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля. 25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20.

Полезные сервисы на карантине Лайфхаки для жизни в изоляции

Гендиректор «Зенита» считает, что чемпионат России не должен идти по такому пути, также, по его мнению, не стоит вести речь о подведении итогов сезона-2019/20, исходя из положения команд в турнирной таблице по состоянию на момент приостановки чемпионата России. Ранее с подобным предложением в разговоре с ТАСС выступил владелец московского «Спартака» Леонид Федун. «Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно, УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе, конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа — существенный элемент бюджета любого клуба», — сказал Медведев.

«Чего гадать на кофейной гуще? Каждому на своем месте надо делать все, чтобы предупредить распространение инфекции. Если все будут делать это осознанно, самоизолируясь и сокращая круг контактов, это должно дать результаты. На примере Китая и Южной Кореи мы видим, что если четко и жестко выполнять указания, тогда может быть достигнут результат», — добавил гендиректор «Зенита».