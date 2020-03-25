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15:52 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: Разговоры о досрочном завершении сезона РПЛ нецелесообразны

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Дискуссия о досрочном завершении или аннулировании результатов сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) нецелесообразна. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.

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Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных. 21 марта президент премьер-лиги Сергей Прядкин в эфире «Матч ТВ» заявил о том, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля. 25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20.

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Гендиректор «Зенита» считает, что чемпионат России не должен идти по такому пути, также, по его мнению, не стоит вести речь о подведении итогов сезона-2019/20, исходя из положения команд в турнирной таблице по состоянию на момент приостановки чемпионата России. Ранее с подобным предложением в разговоре с ТАСС выступил владелец московского «Спартака» Леонид Федун. «Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно, УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе, конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа — существенный элемент бюджета любого клуба», — сказал Медведев.

«Чего гадать на кофейной гуще? Каждому на своем месте надо делать все, чтобы предупредить распространение инфекции. Если все будут делать это осознанно, самоизолируясь и сокращая круг контактов, это должно дать результаты. На примере Китая и Южной Кореи мы видим, что если четко и жестко выполнять указания, тогда может быть достигнут результат», — добавил гендиректор «Зенита».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.

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