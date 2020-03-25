Юрий Семин: В Баковку ни ногой, сидим дома до 2 апреля

Источник: Спорт-Экспресс

— Во вторник пришло распоряжение об обязательном переходе всей команды на домашний карантин, — огорченно сообщил Юрий Павлович. — А это значит, что теперь в Баковку ни ногой. Словом, сидим дома до 2 апреля.

— А вы ведь до этого, вроде бы, планировали паузу в чемпионате сбором в Сочи закрыть. Почему же поменяли планы?

— Рассматривали сочинский вариант, как один из нескольких. Но прикинули, что в нынешней ситуации, когда неизвестно, как будут дальше развиваться события, можно только осложнить себе жизнь. А поскольку официального запрета на тот момент не поступало, посчитали, что надежней будет работать дома на своей базе.

— Это было ваше личное решение?

— Да. Но предварительно я обсудил детали с помощниками, согласовал нюансы с медицинским штабом, объяснил все ребятам.

— Некоторые клубы, как ЦСКА и «Спартак», предпочли распустить игроков по домам. Вы пошли по иному пути, чтобы футболисты не потеряли в деньгах?

— То, как повели себя во время паузы другие клубы, их личное дело. Я же считаю, что если запрета нет, то игроки должны полноценно тренироваться. Иначе форму не поддержать. И денежный вопрос здесь не учитывается. Убежден, что простой в такой ситуации недопустим.

— Как выстраивался рабочий день команды?

— Все приезжали в Баковку на своих машинах в первой половине дня. Проходили ежедневное медицинское обследование и проводили полноценную тренировку. Все было отработано до мелочей: поле, тренажеры, ни одного постороннего на базе. И этот отрезок времени показал — команда находится в отличном физическом и психологическом состоянии.

— Тем, наверное, болезненней воспринимается решение о приостановке чемпионата, в котором «Локомотив», несмотря на разные потери, набрал ход. Выходит для вас пауза особенно некстати?

— А что оставалось делать? Здоровье людей важнее. И здесь все клубы оказались в одинаковых условиях. А если учесть, что ничего подобного в нашем футболе еще не случалось, то, как вести себя в подобной ситуации и какие принимать решения, стало заботой всех тренеров и президентов.

— Леонид Федун сразу предложить завершить чемпионат. Потом его поддержал президент «Урала» Григорий Иванов. Каково ваше мнение?

— Их можно понять, поскольку они думают о том, как уменьшить финансовые потери. Да, это болезненно, но я думаю, что надо приложить все усилия, чтобы довести чемпионат до конца, о чем, кстати, уже говорил. Насколько известно, так же считают и в Европе, где ждут, когда можно будет вернуться к национальным чемпионатам.

— Недавно один из помощников Массимо Карреры заявил: ему не очень верится, что чемпионат России возобновится 10 апреля…

— Не знаю, может из Греции ему виднее, что и, как в России пойдет. А мы пока будем надеяться и верить.

— Связи с футболистами, отправленными на домашний карантин, не теряете.

— Не только я, но и весь тренерский, а так же медицинский штаб. Все игроки получили индивидуальные программы с рекомендациями поддержания формы. В них и занятия на тренажерах, и то, что может дать нагрузку в домашних условиях. А выполнение заданий будет контролироваться моими помощниками на расстоянии.

— Каким образом?

— Пока по телефону. А потом будут изучены данные, полученные с помощью показателей датчиков, которые им раздали вместе с индивидуальными заданиями.

— В каком состоянии сейчас находится Антон Миранчук?

— Если бы не пауза в чемпионате он уже хоть сегодня мог бы играть.

— А как идут дела с восстановлением Фарфана?

— Сдвиги очевидны. Но пока он продолжает работать по индивидуальному плану и уже приступил к беговой программе. То же самое могу сказать о Ротенберге, Джордовиче и Лысове.

— Каковы дальнейшие планы?