Источник: Влашич может заменить Модрича в «Реале»

Последний продолжает показывать высокий уровень игры, но в скором времени может завершить карьеру.

В этом сезоне Влашич провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 7 передач. У Модрича в этом сезоне 35 игр, в которых забил 7 мячей и сделал 4 передачи.