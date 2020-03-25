Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.03
Торпедо-БелАЗ
Белшина
Футбол. Зарубежный
27.03
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
23:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Влашич может заменить Модрича в «Реале»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Реала».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Реала», информирует defensacentral.com. Как отмечается, 22-летний хорват рассматривается на замену своему соотечественнику 34-летнему Луке Модричу.

Последний продолжает показывать высокий уровень игры, но в скором времени может завершить карьеру.

В этом сезоне Влашич провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 7 передач. У Модрича в этом сезоне 35 игр, в которых забил 7 мячей и сделал 4 передачи.

Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 марта
Медведев: Разговоры о досрочном завершении РПЛ нецелесообразны
Лучший сезон Ковальчука в НХЛ. Пристыдил Кросби и забил 52 гола
Роналду решил уйти из «Ювентуса» и получил два предложения
«Зенит» взыскал с болельщика более 600 тыс. за выбегание на поле
Кто та российская лыжница, которая рвется в сборную Белоруссии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь