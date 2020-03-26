Профсоюз: Решение о нерабочей неделе сильно не коснется российских футбольных клубов

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Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в среду для поддержки в условиях распространения коронавируса предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Многие международные и национальные футбольные соревнования в мире, включая чемпионат России, приостановлены с середины марта. Большинство клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение о переходе на режим домашних тренировок.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это сильно не затронет клубы, — сказал Зотов. — Надеюсь, что такое решение повлияет на те клубы, которые с упорством, достойным лучшего применения, продолжают заставлять футболистов тренироваться. Приходят разные сообщения от клубов о том, что у них продолжается тренировочный процесс. Может быть, это их как-то остановит, потому что сейчас не очень понятен смысл тренировок».

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«Зачем подвергать риску работников, медицинский персонал, футболистов и тренеров? Это совершенно непонятно. А так большинство футболистов у нас уже находится на каникулах», — добавил собеседник агентства.

На вопрос о том, как сложившаяся ситуация повлияет на получение игроками зарплат по существующим контрактам, генеральный директор профсоюза сказал, что окончательное решение еще не принято. «Пока мы ждем. Идут консультации между ФИФА, УЕФА, FIFPro (Международной федерацией футбола, Союзом европейских футбольных ассоциаций и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов — прим. ТАСС), объединениями клубов и лиг на международном уровне. Сейчас мы ждем результатов, посмотрим, какие будут договоренности», — отметил Зотов.