Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину

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Сообщается, что в услугах Кокорина заинтересованы «Вальядолид», занимающий 15-е место в чемпионате Испании, «Лацио» и «Дженоа», находящиеся на втором и 17-м местах первенства Италии соответственно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--325798b7777c102475b5" data-vnd="325798b7777c102475b5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=325798b7777c102475b5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Егоров отметил, что его коллеге Нобелю Арустамяну стало известно об интересе французского «Марселя» к российскому форварду.

Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/2020. Он должен был перейти в команду еще в январе, однако отказался это делать. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом этого года, после чего он станет свободным агентом.