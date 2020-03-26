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15:22 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тамбов» отказался от идеи на фоне коронавируса сократить зарплату игрокам на треть

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Тамбов» отказалось от идеи сокращения прописанной в контрактах игроков зарплаты на треть на фоне пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

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Источник: РИА "Новости"

20 марта Коновалова сообщила ТАСС о том, что «Тамбов» рассматривает возможность сокращения заработной платы игроков до двух третей от прописанной в соглашениях на период приостановки Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. «Тамбов», для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составляет три очка.

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«Мы не стали инициировать этот вопрос — просто распустили ребят, зарплата согласно контрактам сохраняется, — сказала Коновалова. — Что касается сроков возобновления чемпионата, к сожалению, до нас лига ничего нового не довела, кроме того распоряжения о приостановке до 10 апреля. Распустили народ — команда была отпущена до 1 апреля, но президент издал указ о длинных выходных (25 марта Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за пандемии коронавируса, но с сохранением зарплат — прим. ТАСС), поэтому [команда отпущена] до 5 апреля. Мы указов президента не нарушаем».

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25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло решение о досрочном завершении сезона-2019/20. «Не хотелось бы досрочного завершения сезона, как в КХЛ, — отметила гендиректор “Тамбова”. — Думаю, сезон просто позже закончится — когда-то же эта беда должна от нас отстать. Будет честно и справедливо доиграть чемпионат».

«Представляете, каково тем командам, которые сейчас внизу турнирной таблицы? У них есть шанс выровнять положение, но их его лишают. Думаю, что это было бы нечестно», — подчеркнула собеседница агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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