«Спартак» провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на пандемию коронавируса
Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» провёл тренировку на своём стадионе «Открытие Арена», несмотря на рост числа заражённых коронавирусом людей в Москве.
Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» провёл тренировку на своём стадионе «Открытие Арена», несмотря на рост числа заражённых коронавирусом людей в Москве.
Футболисты
Напомним, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с 28 марта в городе
В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская