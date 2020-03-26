«Спартак» провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на пандемию коронавируса

Футболисты красно-белых вышли из самоизоляции и провели первое занятие после паузы. Запланированная на сегодня, 26 марта, тренировка началась примерно в 11:00 мск и продлилась три часа. Сам стадион при этом был закрыт для посещения частными лицами.



Напомним, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с 28 марта в городе из-за пандемии коронавируса будут закрыты все парки, кафе и стадионы.



В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская Премьер-Лига, было приостановлено. На неопределённый срок были перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.