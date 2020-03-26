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21:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» сыграл в виртуальный футбол с польским клубом «Стомил»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты московского «Спартака» и польского «Стомила» провели серию товарищеских матчей по виртуальному футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Команды в четверг провели три матча, в которых одну победу одержал «Спартак» и две — «Стомил». В первой встрече футболисты «красно-белых» Георгий Джикия и Александр Соболев разгромили соперника со счетом 5:0, в ответной игре они проиграли со счетом 0:2. Еще один матч между собой провели вратарь «Спартака» Артем Ребров и президент «Стомила» Войцех Ковалевски, ранее выступавший за московский клуб. Эта игра закончилась в пользу экс-футболиста — 2:0.

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Ранее Ковалевски сообщил РИА Новости, что хотел бы провести матч между командами в виртуальный футбол. Также Ковалевский выразил желание сыграть против владельца «красно-белых» Леонида Федуна. Сам Федун сказал РИА Новости, что футболисты «Спартака» откликнутся на предложение Ковалевского.

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15 марта© Ньюстюб
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