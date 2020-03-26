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22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гильерме объяснил, почему не ушел из «Локомотива» в «Спартак»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме подтвердил, что «Спартак» проявлял к нему интерес и предлагал более высокую зарплату. За железнодорожников голкипер играет с 2007 года.

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— Предложение из «Спартака» было, но сумму я не знаю. Я готов был ждать до декабря, хотел остаться в «Локомотиве», — сказал Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава». — Проблема была в том, что сначала «Локомотив» предложил контракт на год, а я хотел больше. А все, что писали про сумму контракта — неправда.

— То есть неправда, что вы хотели 2,9 миллиона евро и контракт дольше, чем на год?

— Неправда. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях.

— А сколько предлагал «Спартак»?

— Намного больше, чем «Локомотив».

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— Почему вы тогда не ушли?

— Первое — болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера — все, что у меня есть в футболе, мне дал этот клуб. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво.

Это был сложный период, стресс для меня. Не ожидал, что будет так: думал, раз я столько сделал для клуба, подписание контракта пройдет намного легче. Я уже много раз доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении.

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1 августа 2019© Ньюстюб
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