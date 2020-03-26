Гильерме объяснил, почему не ушел из «Локомотива» в «Спартак»

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— Предложение из «Спартака» было, но сумму я не знаю. Я готов был ждать до декабря, хотел остаться в «Локомотиве», — сказал Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава». — Проблема была в том, что сначала «Локомотив» предложил контракт на год, а я хотел больше. А все, что писали про сумму контракта — неправда.

— То есть неправда, что вы хотели 2,9 миллиона евро и контракт дольше, чем на год?

— Неправда. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях.

— А сколько предлагал «Спартак»?

— Намного больше, чем «Локомотив».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wqcTcs78ZxQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему вы тогда не ушли?

— Первое — болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера — все, что у меня есть в футболе, мне дал этот клуб. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво.