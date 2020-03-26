«Зимой были мысли покинуть «Сочи». Казахстанец Бахтияров — о жизни в России, КПЛ, «Кайрате», Куате и Зайнутдинове

— Во всем мире сейчас бушует пандемия коронавируса, многие крупные города закрываются на карантин. Как с этим обстоят дела в городе Сочи?

— В городе Сочи карантина нет. Жизнь протекает вполне в обычном режиме.

— Ты родом из Алматинской области, а сам город Алматы на днях закрыли на карантин. Как переживает эти времена твоя семья? Хотел бы сейчас быть с ними?

— Вся семья сидит дома, никто никуда не выходит, за исключением походов в магазин или в аптеку. Конечно, хотелось бы быть рядом с ними, но, к сожалению, это пока невозможно, поэтому обходимся видеозвонками.

— В Сочи ты проживаешь на съемной квартире или же в гостинице с другими игроками? Если да, то с кем живешь в номере?

— У нас нет жилого корпуса на базе. Я снимаю апартаменты и живу один.

— Практически все спортивные соревнования были приостановлены, и российская премьер-лига не стала исключением. Как ты считаешь, вынужденная пауза — это хорошо для команды или же нет?

— В последних играх мы набрали ход и выиграли последние три игры. Имели кучу шансов выиграть и первый матч после возобновления чемпионата с «Арсеналом» (1:2). Однозначно, мой ответ — нет, но учитывая сложившуюся ситуацию в мире, безо всяких сомнений, это имеет место быть.

— С приходом Александра Кокорина «Сочи» вышел на новый уровень, выбрался из зоны вылета и потихоньку становится командой, которую стали опасаться многие клубы. Что думаешь на этот счет?

— На мой взгляд, это было предсказуемо. Кокорин — футболист экстра-класса, который превращает чуть ли не каждое касание мяча в опасный момент.

— Ты сыграл лишь 30 минут в чемпионате и чуть больше часа в Кубке России. Почему так мало?

— Думаю, этот вопрос корректнее будет задать главному тренеру.

— Приходили ли мысли покинуть команду зимой из-за недостатка игровой практики?

— Такие мысли действительно были. Но, поговорив с главным тренером, пришли к решению, что лучше остаться в команде и биться за место в составе.

— С лета в России вступают в силу правила об отмене статуса легионера для казахстанцев. Как ты считаешь, это увеличит твои шансы закрепиться в команде?

— Честно, пока не знаю. Остаток сезона все покажет.

— Кстати, о других казахстанцах. Недавно вы встречались с «Оренбургом» (5:1), куда пару месяцев назад перешел твой бывший одноклубник по «Кайрату» Исламбек Куат. Удалось ли вам пообщаться?

— Да, перед матчем у нас было время, чтобы поговорить. А вот после матча уже не виделись.

— Также в сети весьма популярна твоя совместная фотография с Бактиером Зайнутдиновым, когда вы играли против «Ростова». Вы ведь одногодки, общаешься с ним?

— Да, мы одного года рождения. Общение не поддерживаем, но и не скажу, что вообще не общаемся.

— Как считаешь, в связи с новыми правилами ожидается ли летом приток казахстанских футболистов в чемпионат России?

— Хотелось бы в это верить. У нас в стране немало талантливых и качественных футболистов.

— Следишь ли ты за казахстанской премьер-лигой? Какие ожидания от предстоящего сезона?

— Сказать, что чего-то жду на самом деле не могу. Но в целом слежу за чемпионатом, за «Кайратом», а также за ребятами с которыми, когда-то выступал во второй и первой лигах в составе молодежных команд «Кайрата».

— Большинство из них уже дебютировали в чемпионате за основную команду, а некоторые даже забивают голы. Как думаешь, смог бы кто-то из них попробовать себя в чемпионате России или за рубежом?

— Считаю, каждый из этих игроков способен конкурировать на российской арене, и мы все это прекрасно видим. Было бы здорово видеть их здесь. Чем больше наших играет за рубежом, тем лучше!

— Как со стороны оценишь новый агрессивный стиль игры «Кайрата» с высоким прессингом?

— Как по мне, главное, чтобы это работало и приносило свои плоды.

Полное интервью можно прочитать здесь.