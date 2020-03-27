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00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом» на € 3 млн в год

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», близок к подписанию контракта с «Локомотивом», сообщает Metaratings.

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Согласно условиям соглашения, Кокорин будет зарабатывать в «Локомотиве» около € 3 млн в год. Контракт могут заключить на три года. Официальная зарплата Кокорина в «Локомотиве» может составить меньше € 3 млн, однако форварду в таком случае компенсируют разницу с помощью подъёмных или бонусов.

Кокорин — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне форвард провел за «Сочи» 4 матча в РПЛ, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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Сообщалось, в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы римский «Лацио», «Дженоа», «Вальядолид», «Фортуна», а также «Марсель», об интересе со стороны которого рассказывал игрок.

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5 марта© Ньюстюб
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