Источник: Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом» на € 3 млн в год

Согласно условиям соглашения, Кокорин будет зарабатывать в «Локомотиве» около € 3 млн в год. Контракт могут заключить на три года. Официальная зарплата Кокорина в «Локомотиве» может составить меньше € 3 млн, однако форварду в таком случае компенсируют разницу с помощью подъёмных или бонусов.