Источник: «Локомотив» хочет подписать полноценный контракт с Жоау Мариу

У российского клуба есть возможность выкупить контракт 27-летнего игрока сборной Португалии за 18 миллионов евро, но красно-зеленые хотят договориться о снижении суммы. Переговоры с «Интером» продолжаются.

«Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» в августе прошлого года. За российскую команду он в этом сезоне провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.