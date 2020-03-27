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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Локомотив» хочет подписать полноценный контракт с Жоау Мариу

«Локомотив» хочет на постоянной основе подписать полузащитника Жоау Мариу, утверждает журналист Transfermarkt Николо Скира в Twitter.

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Источник: Спорт-Экспресс

У российского клуба есть возможность выкупить контракт 27-летнего игрока сборной Португалии за 18 миллионов евро, но красно-зеленые хотят договориться о снижении суммы. Переговоры с «Интером» продолжаются.

«Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» в августе прошлого года. За российскую команду он в этом сезоне провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

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