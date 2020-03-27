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11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Локомотиве» прокомментировали слух о переходе Кокорина в клуб

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Сергей Фукс. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков связал появление слухов о переходе нападающего Александра Кокорина в стан «красно-зеленых» с весенним обострением.

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Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что «Локомотив» достиг соглашения о заключении трехлетнего контракта с Кокориным.

«У нас сейчас весна, у людей появляются обострения, видения, голоса в голове. У некоторых открываются чакры и космический разум глаголит истину. Коллеги, внимательно к этому относитесь, это первое. Второе — совета директоров вчера не было, он не планировался, и в ближайшие две-три недели его точно не будет», — сказал Мещеряков по телефону.

Зимой петербургский «Зенит», которому принадлежат права на Кокорина, отдал футболиста в аренду в «Сочи». За сочинскую команду 29-летний форвард провел четыре игры, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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