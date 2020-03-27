В «Локомотиве» прокомментировали слух о переходе Кокорина в клуб

«У нас сейчас весна, у людей появляются обострения, видения, голоса в голове. У некоторых открываются чакры и космический разум глаголит истину. Коллеги, внимательно к этому относитесь, это первое. Второе — совета директоров вчера не было, он не планировался, и в ближайшие две-три недели его точно не будет», — сказал Мещеряков по телефону.