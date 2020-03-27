Семин прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»

Источник: Спорт РИА Новости

«Не имею права говорить что-то про чужого игрока. А за всеми комментариями — не ко мне», — заявил Семин в общении с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что «Локомотив» достиг соглашения о заключении трехлетнего контракта с Кокориным.