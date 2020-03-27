Семин прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию договоренностях клуба с российским нападающим Александром Кокориным.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию договоренностях клуба с российским нападающим Александром Кокориным.
«Не имею права говорить
Ранее в ряде
Зимой петербургский «Зенит», которому принадлежат права на Кокорина, отдал футболиста в аренду в «Сочи». За сочинскую команду 29-летний форвард провел четыре игры, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.