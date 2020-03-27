Леонид Слуцкий дал советы болельщикам, как спастись от коронавируса
Видеоинструкция получилась очень познавательной.
Видеоинструкция получилась очень познавательной.
Казанский клуб «Рубин» выпустил гайд по коронавирусу от Леонида Слуцкого. В видеоинструкции главный тренер казанцев дал несколько практических советов избежать инфекции, которыми он сам неукоснительно пользуется.
Они очень простые и каждый сможет их соблюдать. Леонид Слуцкий советует:
1) Избегать людных мест и нежелательных контактов.
2) Чаще мыть руки и не только перед едой.
3) Ни в коем случае не касаться руками лица, глаз, рта.
4) Тщательно обеззараживать телефон.
5) Ограничить рукопожатия.
6) Использовать только индивидуальные предметы личной гигиены.
7) Заниматься спортом дома.
Леонид Слуцкий и футбольный клуб «Рубин» надеются, что эти нехитрые советы помогут всем пережить этот непростой период.
Напомним, что чемпионат России приостановлен. Команды сыграли по 22 игры из 30. Казанский «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице. 24 марта игроки «Рубина» приступили к индивидуальным занятиям на базе клуба. Все игроки, тренерский штаб и сотрудники «Рубина» прошли тесты на коронавирус, все анализы показали отрицательный результат.