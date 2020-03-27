Леонид Слуцкий дал советы болельщикам, как спастись от коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб «Рубин» выпустил гайд по коронавирусу от Леонида Слуцкого. В видеоинструкции главный тренер казанцев дал несколько практических советов избежать инфекции, которыми он сам неукоснительно пользуется.

Они очень простые и каждый сможет их соблюдать. Леонид Слуцкий советует:

1) Избегать людных мест и нежелательных контактов.

2) Чаще мыть руки и не только перед едой.

3) Ни в коем случае не касаться руками лица, глаз, рта.

4) Тщательно обеззараживать телефон.

5) Ограничить рукопожатия.

6) Использовать только индивидуальные предметы личной гигиены.

7) Заниматься спортом дома.

Леонид Слуцкий и футбольный клуб «Рубин» надеются, что эти нехитрые советы помогут всем пережить этот непростой период.