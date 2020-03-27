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13:23 (мск), источник: АиФ Казань

Леонид Слуцкий дал советы болельщикам, как спастись от коронавируса

Видеоинструкция получилась очень познавательной.

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Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб «Рубин» выпустил гайд по коронавирусу от Леонида Слуцкого. В видеоинструкции главный тренер казанцев дал несколько практических советов избежать инфекции, которыми он сам неукоснительно пользуется.

Они очень простые и каждый сможет их соблюдать. Леонид Слуцкий советует:

1) Избегать людных мест и нежелательных контактов.

2) Чаще мыть руки и не только перед едой.

3) Ни в коем случае не касаться руками лица, глаз, рта.

4) Тщательно обеззараживать телефон.

5) Ограничить рукопожатия.

6) Использовать только индивидуальные предметы личной гигиены.

7) Заниматься спортом дома.

Леонид Слуцкий и футбольный клуб «Рубин» надеются, что эти нехитрые советы помогут всем пережить этот непростой период.

Напомним, что чемпионат России приостановлен. Команды сыграли по 22 игры из 30. Казанский «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице. 24 марта игроки «Рубина» приступили к индивидуальным занятиям на базе клуба. Все игроки, тренерский штаб и сотрудники «Рубина» прошли тесты на коронавирус, все анализы показали отрицательный результат.

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