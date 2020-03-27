«Холоп» и «Спартак». Что рекомендует посмотреть Кокорин

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин посоветовал фильм «Холоп», сериал «Спартак: Кровь и песок», книгу «Граф Монте-Кристо», YouTube-шоу «КраСава», песни Егора Крида, а в качестве хобби — «играть в футбол дома, если не жалко предметов».