«Холоп» и «Спартак». Что рекомендует посмотреть Кокорин
Российские футболисты поделились своими советами, чем можно заняться во время карантина.
Российские футболисты поделились своими советами, чем можно заняться во время карантина.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин посоветовал фильм «Холоп», сериал «Спартак: Кровь и песок», книгу «Граф Монте-Кристо»,
Зелимхан Бакаев, «Спартак»: фильм «Гладиатор», сериал «Острые козырьки», книга «Из тьмы веков»,
Александр Ерохин, «Зенит»: фильм «Остров проклятых», сериал «Мир Дикого Запада», книга «Три товарища»,
Владимир Обухов, «Тамбов»: фильм «Гнев», сериал «Во все тяжкие», книга «Шантарам»,
Вячеслав Кротов, «Уфа»: фильм «Джентльмены», сериал «Власть в ночном городе», книга «Khabibtime»,