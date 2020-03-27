Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торпедо-БелАЗ
Белшина
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Холоп» и «Спартак». Что рекомендует посмотреть Кокорин

Российские футболисты поделились своими советами, чем можно заняться во время карантина.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин посоветовал фильм «Холоп», сериал «Спартак: Кровь и песок», книгу «Граф Монте-Кристо», YouTube-шоу «КраСава», песни Егора Крида, а в качестве хобби — «играть в футбол дома, если не жалко предметов».

Что полезно знать
Если сидишь дома

Зелимхан Бакаев, «Спартак»: фильм «Гладиатор», сериал «Острые козырьки», книга «Из тьмы веков», YouTube-канал «Спартака», а также изучение иностранных языков.

Александр Ерохин, «Зенит»: фильм «Остров проклятых», сериал «Мир Дикого Запада», книга «Три товарища», YouTube-канал Антона Птушкина, песни группы «Звери».

Владимир Обухов, «Тамбов»: фильм «Гнев», сериал «Во все тяжкие», книга «Шантарам», YouTube-шоу «Вдудь», песни Kygo.

Вячеслав Кротов, «Уфа»: фильм «Джентльмены», сериал «Власть в ночном городе», книга «Khabibtime», YouTube-шоу «Топлес», песни Skepta.

Читайте также
Спасет ли Кокорин «Сочи»?
Во время загрузки произошла ошибка.
5 марта© Ньюстюб
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему пандемия может сделать Хабиба богаче
Скандал вокруг шоу Загитовой. Почему на самом деле начальник Тутберидзе получал миллионы
Пять лет скандальному матчу Черногория — Россия
Бывший нападающий «Локомотива» нарушил карантин в Англии
Daily Telegraph: Хоркина достойна золота за свою теорию заговора
Россия заплатила WADA миллион долларов
Тарасова осудила финскую фигуристку за резкие слова о Тутберидзе
«Барселона» объявила о снижении зарплаты всем работникам клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь