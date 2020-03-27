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27 марта, источник: Спорт-Экспресс

Глушаков признался, что некоторые футболисты не хотят возобновления чемпионата

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» поделился мнением относительно того, в каком формате может продолжиться чемпионат России, который пока приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:02 MSK, 27.03

— Понятно, что наш чемпионат и решения РПЛ в этом вопросе будут ориентированы на УЕФА и европейские лиги. Все надо четко продумать. У многих футболистов заканчиваются контракты. Получается, нужно смещать трансферное окно. Как быть с еврокубками? Проблем тут очень много. Но играть без зрителей смысла нет. Мы же выступаем для людей. Не вижу логики в таком случае продолжать РПЛ. В КХЛ уже все закончили. Кто-то тренируется в усеченном режиме, кто-то полностью изолирован и сидит на карантине. Непонятно, в каком состоянии футболисты возобновят сезон. Сколько потребуется времени для набора формы? Но мы профессионалы, конечно, поэтому готовы к любому развитию событий.

— Леонид Федун считает, что этот сезон можно уже сейчас завершить.

— И Леонид Арнольдович, и президент «Урала» выступили с таким предложением. Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат.

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