Глушаков признался, что некоторые футболисты не хотят возобновления чемпионата

— Понятно, что наш чемпионат и решения РПЛ в этом вопросе будут ориентированы на УЕФА и европейские лиги. Все надо четко продумать. У многих футболистов заканчиваются контракты. Получается, нужно смещать трансферное окно. Как быть с еврокубками? Проблем тут очень много. Но играть без зрителей смысла нет. Мы же выступаем для людей. Не вижу логики в таком случае продолжать РПЛ. В КХЛ уже все закончили. Кто-то тренируется в усеченном режиме, кто-то полностью изолирован и сидит на карантине. Непонятно, в каком состоянии футболисты возобновят сезон. Сколько потребуется времени для набора формы? Но мы профессионалы, конечно, поэтому готовы к любому развитию событий.