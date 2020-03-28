Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком команды в марте
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Болельщики «Уфы» признали вратаря Александра Беленова лучшим футболистом команды в марте, сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Болельщики «Уфы» признали вратаря Александра Беленова лучшим футболистом команды в марте, сообщается на официальном сайте клуба.
Беленов в марте провел сотый официальный матч на ноль, что позволило ему войти в клуб Льва Яшина. Голкипер набрал в голосовании 39,5%.
Второе место в опросе занял новичок команды полузащитник Остон Урунов (21,3%), третье — полузащитник Кэтэлин Карп (6,7%).