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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком команды в марте

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Болельщики «Уфы» признали вратаря Александра Беленова лучшим футболистом команды в марте, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Беленов в марте провел сотый официальный матч на ноль, что позволило ему войти в клуб Льва Яшина. Голкипер набрал в голосовании 39,5%.

Второе место в опросе занял новичок команды полузащитник Остон Урунов (21,3%), третье — полузащитник Кэтэлин Карп (6,7%).

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