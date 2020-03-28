Пожар на левом берегу Дона не затронет «Ростов-Арену»

Источник: РИА "Новости"

В субботу на ул. Чемордачка, недалеко от «Ростов-Арены», загорелся камыш, возгорание распространилось на площадь 700 кв. м.

«Стадион в порядке, машины МЧС приезжают сюда заправить баки водой, так как это ближайшая точка», — сообщили в мэрии.