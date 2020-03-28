Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Минск
Динамо Мн
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Городея
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
13:00
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
27.03
Рух
Энергетик-БГУ
01
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
18:15 (мск), источник: ТАСС

Пожар на левом берегу Дона не затронет «Ростов-Арену»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. Возгорание на левом берегу Дона не распространится на футбольный стадион «Ростов-Арена». Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу на ул. Чемордачка, недалеко от «Ростов-Арены», загорелся камыш, возгорание распространилось на площадь 700 кв. м.

«Стадион в порядке, машины МЧС приезжают сюда заправить баки водой, так как это ближайшая точка», — сообщили в мэрии.

По данным МЧС, в тушении огня задействовано 104 человека и 38 единиц техники. Кроме того, вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, ожидается прибытие пожарного поезда. Работу пожарных осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 17 м/с. В МЧС подтвердили, что угрозы стадиону нет.

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Неожиданные плюсы для сборной России от переноса Евро-2020
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
25 случаев: в клубе Черышева эпидемия коронавируса
«Зенит» запросил 25 млн у «Наполи» за нападающего
Месси и Роналду вместе против пандемии
Распродажа десятилетия: что купить для спорта и не только
«Реал» определился с игроками, которых готов продать летом
У российской биатлонистки подозревают коронавирус
У призера Олимпиады обнаружили коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь