Футболист «Спартака» Крал сообщил, что подписал документ о запрете выезда из Москвы

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Чемпионат России 17 марта был приостановлен до 10 апреля. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров, «Спартак» идет восьмым в турнирной таблице чемпионата.

«Я думаю, что теоретически мы можем тренироваться, но в основном дома. Конечно же, главное не заразиться. Мы также подписали документ, что не можем покидать Москву во время карантина. Вполне логично, что подобный документ подписывают все футболисты сборной Чехии, играющие за рубежом», — заявил Крал.

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«Конечно, все в “Спартаке” разочарованы приостановкой чемпионата, поскольку мы были хорошо готовы и много выигрывали, но меры нужно было принимать, и важнее, что все мы здоровы», — добавил игрок.