Футболист «Спартака» Крал сообщил, что подписал документ о запрете выезда из Москвы
ТАСС, 28 марта. Футболист московского клуба «Спартак» чех Алекс Крал подписал с руководством команды соглашение о запрете выезда за пределы Москвы
ТАСС, 28 марта. Футболист московского клуба «Спартак» чех Алекс Крал подписал с руководством команды соглашение о запрете выезда за пределы Москвы
Чемпионат России 17 марта был приостановлен до 10 апреля. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров, «Спартак» идет восьмым в турнирной таблице чемпионата.
«Я думаю, что теоретически мы можем тренироваться, но в основном дома. Конечно же, главное не заразиться. Мы также подписали документ, что не можем покидать Москву во время карантина. Вполне логично, что подобный документ подписывают все футболисты сборной Чехии, играющие за рубежом», — заявил Крал.
«Конечно, все в “Спартаке” разочарованы приостановкой чемпионата, поскольку мы были хорошо готовы и много выигрывали, но меры нужно было принимать, и важнее, что все мы здоровы», — добавил игрок.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента.