«Уверен, мы подготовились к вирусу лучше европейских стран». Гурам Аджоев о карантине в РПЛ и возобновлении сезона

Источник: РИА "Новости"

Премьер-лига официально на паузе до 10 апреля, но уже сейчас понятно: эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым днем, в городах вводят дополнительные противовирусные меры, и футбола не будет гораздо дольше.

Вряд ли кто-то удивится, если чемпионат не доиграют вообще.

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Что делают во время самоизоляции боссы клубов? Как тренируются игроки? И когда ждать решения по рестарту сезона? Отвечает руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев.

— Как вы проводите время на карантине?

— Стараюсь как можно больше времени находиться дома. Все предписания и рекомендации на этот счет даны и хорошо известны, поэтому сейчас нужно просто максимально ответственно подойти к их выполнению. В целом же, как и все, стараюсь поменьше контактировать с людьми.

Не скучно ли дома? С одной стороны, это действительно так: всегда хочется движения, общения. С другой стороны, благодаря возникшей ситуации мы имеем редкую возможность больше времени уделять своим близким, детям, внукам. Нужно этим дорожить и ценить момент. Просыпаюсь раньше всех, наслаждаюсь общением с семьей.

— Гречкой и туалетной бумагой закупились?

— Знаете, как я уже сказал, мы подходим к сложившейся ситуации ответственно, но никто не собирается паниковать, куда-то бежать… Мне это совершенно не близко и абсолютно непонятно. В магазинах все продукты есть. К тому же у меня большая семья, всегда приходилось покупать помногу, и за последнее время в этом плане ничего не поменялось. Никакого влияния в этом вопросе эпидемия не оказала. В любом случае сложившаяся ситуация — временное явление. Все обязательно нормализуется.

— Как реагировали игроки, уходя на карантин? Паники не было?

— Никакой паники не было тогда, нет ее и сейчас. Сказал нашим клубным врачам, что сейчас настало их время. Образно говоря, они сейчас и главные тренеры, и спортивные, и генеральные директоры, и руководители клуба в одном лице. От докторов и медиков, от их рекомендаций и разъяснительной работы сейчас многое зависит.

Попросил их объяснить футболистам, что происходит, какие меры предосторожности надо соблюдать. У нас до всех игроков, включая иностранцев, все донесли и поддерживают с ними связь в круглосуточном режиме.

— Как футболисты поддерживают форму во время самоизоляции?

— У кого-то дома есть тренажерные залы, кто-то на футбольное поле выходит и работает индивидуально. В Туле легионеры тоже занимаются на поле, бегают.

Самое главное, чтобы не было скопления людей, для этого и изолировались.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-KwuWgADNm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ПФК АРСЕНАЛ ТУЛА (@pfcarsenaltula)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-25T19:21:04+00:00">25 Мар 2020 в 12:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— «Арсенал» планировал уже первого апреля возобновить тренировки. Сейчас эта дата откладывается?

— Да, пока вообще рано думать о возобновлении тренировок. Будем смотреть, как развивается ситуация, но мне кажется, 10 апреля тоже к тренировочному процессу выйти не сможем.

— Не было ли в клубе мыслей уехать на время карантина на сборы в теплое место, куда не дошел коронавирус?

— Везде есть скопление людей. Плюс перелеты, аэропорты — все это на данный момент небезопасно. Сейчас есть четкая и понятная рекомендация — находиться дома, надо ее соблюдать. Уверен, мы подготовились лучше европейских стран. На их примере нужно избежать ошибок и постараться свести количество заболевших к минимуму.

— Как оцените игру команды после межсезонья?

— Из трех матчей выиграли только один, набрали три очка из девяти возможных. Поставлю команде за этот короткий отрезок три с плюсом. Могли сыграть лучше. Но у нас были футболисты, которые пропускали игры. Например, Констадинов был вынужден пропустить матч с «Оренбургом». Важный игрок для нас, от него многое зависит в центре поля. В то же время мы сумели увезти три очка из Сочи. Это хорошо, потому что в будущем, думаю, это мало кому удастся. А вообще, не совсем правильно выносить оценки по трем матчам, слишком короткий отрезок.

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— Задача-минимум к концу чемпионата — еврокубки?

— Задача у нас всегда одна и та же: выигрывать в каждом матче. А потом в конце сезона нужно оценивать итоговый результат. Сейчас все уже привыкли, что мы наверху должны быть, боремся за высокие места. Но не будем забывать, где был «Арсенал» три года назад, когда мы пришли в клуб… К хорошему, как известно, привыкаешь очень быстро. Это правильно и нормально, всегда нужно ставить новые, более сложные задачи.

Желания и амбиции должны расти, иначе не будет движения вперед. Тем более губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин сам человек амбициозный. Он всегда находится рядом с клубом, при нем и произошел тот подъем, который мы сейчас имеем. Благодарен ему за такую поддержку. Могу сказать, что он искренне переживает за дело.

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— Многие пытаются пробиться в еврокубки через Кубок России. Насколько серьезно вы относитесь к этому турниру и устраивает ли вас его формат?

— В этом сезоне мы, к сожалению, не смогли пройти в Кубке дальше, но относимся вполне серьезно. Что касается формата, то тут могут быть разные мнения и точки зрения. Всегда говорил и говорю, что, по-моему, нужно проводить два матча. Так команды пониже классом смогут дважды встретиться с серьезными соперниками. Может быть, к ним приедут «Спартак», ЦСКА, «Зенит» или другие топ-клубы.

Для болельщиков это будет огромный праздник. Для клубов — возможность, может быть, небольшого, но дополнительного заработка. Это привлечение новой аудитории. Плюс это дает возможность отыграться, если ты неудачно провел первую встречу. Поэтому считаю, что нужно хотя бы со стадии 1/8 финала проводить по два матча. Это игровая практика, можно дать возможность поиграть молодым футболистам. Они могут весь год сидеть в запасе, а на кубковой игре почувствовать себя в тонусе.

— Один из вариантов поднять престиж турнира — давать за победу в Кубке путевку в Лигу чемпионов. Как вы к этому относитесь?

— Это дискуссионный вопрос. Все-таки Лига чемпионов — это Лига чемпионов. Совершенно особый турнир. К Кубку только недавно начали серьезно относиться. Чтобы пробиться в ЛЧ, клубы целый год играют и борются за чемпионство. А тут ты в Кубке выиграешь несколько матчей и сразу попадешь в главный клубный турнир Европы? Мне кажется, эта идея не очень хорошая.

— Как вы сейчас оцениваете вероятность продолжения сезона?

— Сейчас никто не сможет ответить на этот вопрос.

Очень сложно что-либо прогнозировать в сложившейся ситуации. У нас есть принципиальное желание доиграть чемпионат, но может быть всякое. Возникает очень много вопросов. Как закончить чемпионат, не определив чемпиона? Это же неправильно.

Если закрыть сезон, то по какому регламенту будем определять позиции клубов? Многие команды, которые сейчас в первой шестерке, согласятся с закрытием. Но если рассудить логически, то правильнее тогда вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты.

По крайней мере, тогда был полноценный чемпионат. А как иначе? Ведь получается несправедливо, что сейчас не все клубы успели сыграть друг с другом по два матча. Плюс при таком раскладе, как я понимаю, никто не вылетает, просто поднимутся две команды из ФНЛ. Подчеркиваю, что все это просто наши мысли, не более того. Повторю, что принципиально мы хотим доиграть чемпионат. Разумеется, будем следовать решениям РПЛ, но свое мнение высказываем.

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— Если карантин совсем затянется, вы будете готовы доиграть сезон летом или даже осенью?

— Думаю, да. Будем искать подходящее решение.

— Леонид Федун предлагал временно отменить финансовый фэйр-плей. Согласны с ним?

— Кроме финансового фэйр-плей здесь играют роль футболисты с большими зарплатами, у которых контракты еще и в евро. Мы со своими игроками договорились, зафиксировав валютный курс. Футболисты пошли навстречу, с пониманием относятся к ситуации. Мы нашли общий язык и двигаемся вперед. Но в целом понимаю Леонида Федуна, он говорит правильные вещи. В нынешней ситуации сложно с финансовыми вопросами.

— Последнее: как пережить карантин болельщикам?

— Хочется пожелать терпения. Берегите себя и своих близких. Сохраняйте позитивный настрой, это всегда очень важно. К ситуации нужно подойти ответственно и серьезно, но без паники. Сейчас нужно соблюдать режим самоизоляции, потерпеть хотя бы две-три недели. Уверен, что ситуация нормализуется, и все болельщики смогут снова переживать за свои команды на трибунах.