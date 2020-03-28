«Невозможно без жестких мер». Кадыров рассказал о борьбе с коронавирусом в Чечне

«Практика показала, что остановить распространение коронавируса невозможно без решительных и даже жестких мер. Несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности. Не все остаются дома, зарегистрированы факты въезда в ЧР граждан, заразившихся вирусом. Исходя из складывающейся обстановки принято решение резко ограничить передвижение транспорта и граждан. Всем предписано находиться в местах постоянного проживания. На определенное время резко ограничен въезд транспорта и людей в Чеченскую Республику и в Грозный. Исключение делается для экстренных служб, доставки продовольствия, лекарств, жизненно необходимых товаров, передвижения работников органов власти, сотрудников силовых ведомств и других. Эти меры носят временный характер и будут корректироваться в зависимости от развития ситуации. В Чеченскую Республику вирус завезли извне безответственные люди, проигнорировавшие все предписания врачей. Мы разорвем цепочку передачи инфекции! Население с пониманием относится к введению вынужденных ограничений и поддерживает действия властей», — написал Кадыров.