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19:53 (мск), источник: Sport24

«Невозможно без жестких мер». Кадыров рассказал о борьбе с коронавирусом в Чечне

Глава Чеченской Республики и почетный президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своем телеграм-канале, в котором рассказал о борьбе с коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:28 MSK, 28.03
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По состоянию на 28 марта в России было зафиксировано 1264 случая заболевания коронавирусом COVID-19, 5 из них — в Чечне.

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«Практика показала, что остановить распространение коронавируса невозможно без решительных и даже жестких мер. Несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности. Не все остаются дома, зарегистрированы факты въезда в ЧР граждан, заразившихся вирусом. Исходя из складывающейся обстановки принято решение резко ограничить передвижение транспорта и граждан. Всем предписано находиться в местах постоянного проживания. На определенное время резко ограничен въезд транспорта и людей в Чеченскую Республику и в Грозный. Исключение делается для экстренных служб, доставки продовольствия, лекарств, жизненно необходимых товаров, передвижения работников органов власти, сотрудников силовых ведомств и других. Эти меры носят временный характер и будут корректироваться в зависимости от развития ситуации. В Чеченскую Республику вирус завезли извне безответственные люди, проигнорировавшие все предписания врачей. Мы разорвем цепочку передачи инфекции! Население с пониманием относится к введению вынужденных ограничений и поддерживает действия властей», — написал Кадыров.

Во всем мире было зафиксировано 622 548 случаев заболевания коронавирусом. 28 812 человек умерли, 137 391 — выздоровели.

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